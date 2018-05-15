Димитри Пайет: "С Гризманна нужно не спускать глаз, как с молока, которое вы кипятите"

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет рассказал, чего он ожидает от матча с "Атлетико" в финале Лиге Европы. Он признал, что опыт на стороне соперника.

- Конечно, опыт на стороне соперника. Мы изучали манеру игры "Атлетико", знаем, как нужно будет сыграть завтра. Наверное, нам не удастся показывать красивый футбол все 90 минут, но самое главное - забить на мяч больше, чем "Атлетико", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Гризу [Антуан Гризманн] важная фигура в "Атлетико". Они забивает и отдает голевые передачи. Он может решить исход матча в любой момент, нужно не спускать с него глаз как с молока, которое вы кипятите".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Марсель" - "Атлетико". Он состоится 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.