Диего Симеоне: "Победа над "Марселем" символизирует все, чем мы славимся: упорный труд и настойчивость"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после финала Лиги Европы против "Марселя" (3:0) отметил, что команда одержала победу благодаря упорному труду и настойчивости.

- Это был трудный сезон, и я думаю, что в Лиге Европы мы не просто завоевали трофей, - приводит пресс-служба УЕФА слова Симеоне. - Это победа, которая символизирует все, чем мы славимся: упорный труд и настойчивость. Мы воскресили себя в этом турнире, и против "Арсенала" снова показали, на что способны.

Сезон еще не окончен - нам нужно одно очко, чтобы гарантировать второе место в "примере". И мы должны сделать это, чтобы показать, что можем соперничать с нашими конкурентами. Я никогда не давал ничего Фернандо Торресу просто так - он символизирует нашу философию. Он оставил огромное наследие своим партнерам по команде, всему клубу. Надеюсь, в воскресенье с ним попрощаются так, как он заслуживает.

"Атлетико" играет важную роль в моей жизни - здесь я вырос как профессионал. Я вернулся сюда в важный момент своей жизни, и клуб дал мне то, что было нужно. После такой победы всегда ощущаешь толику грусти. Очень трудно выйти на этот уровень, убедить игроков пройти этот путь вместе. И когда ты добился своего, нужно начинать все заново. Это сложно.