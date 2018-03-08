Диего Симеоне: "Были опасные контратаки у "Локо", но ничего критичного для нас"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Локомотивом" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0) оценил игру вратаря Акселя Вернера, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Что вам показывал Гризманн перед заменой, он хотел играть подольше?

– Ничего не видел.

– В первом тайме мы много времени проводили на половине поля соперника, создавали давление. Были опасные контратаки у "Локо", но ничего критичного для нас. В конце концов мы справились со всеми вызовами и забили три мяча.

– Как вам игра вратаря Вернера?

– Молодой, но очень хороший вратарь. Он действует очень уверенно и вселяет уверенность в остальных игроков, как настоящий опытный голкипер. У Вернера хорошее настоящее и большое будущее. Мне нравится, что он показывает хорошее отношение. На некоторые матчи, несмотря на отсутствие в заявке, приезжал как простой болельщик.