Дэнни Уэлбек: "Арсенал" должен сохранять оптимизм перед ответной встречей с "Атлетико"

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек после ничьей с "Атлетико"​ в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что "канонирам" стоит сохранять оптимизм. Ответная встреча пройдет через неделю.

- У нас были возможности забить больше одного мяча, поэтому мы должны сохранять оптимистичный настрой перед ответной встречей, - цитирует пресс-служба УЕФА Уэлбека. - Знаем, что можем забить "Атлетико". Мы мыслим позитивно.