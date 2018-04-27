Дэнни Уэлбек: "Арсенал" должен сохранять оптимизм перед ответной встречей с "Атлетико"

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек после ничьей с "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что "канонирам" стоит сохранять оптимизм. Ответная встреча пройдет через неделю.
- У нас были возможности забить больше одного мяча, поэтому мы должны сохранять оптимистичный настрой перед ответной встречей, - цитирует пресс-служба УЕФА Уэлбека. - Знаем, что можем забить "Атлетико". Мы мыслим позитивно.
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http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2018/matches/round=2000894/match=2022215/index.html