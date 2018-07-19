ЦСКА выбил "Ригу" из Лиги Европы, несмотря на гол Черномордиса

Люксембуржская "Фола" прошла во второй отборочный раунд Лиги Европы, победив "Приштину". Обе игры завершились со счетом 0:0. В послематчевых пенальти команды не реализовали 7 ударов: 4 – "Приштина" и 3 – "Фола".

В другой встрече "Рига" также по пенальти уступила софийскому ЦСКА. Обе игры завершились победами хозяев поля со счетом 1:0, у "Риги" единственный мяч провел Антонис Черномордис.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Рига" (Латвия) – ЦСКА (Болгария) – 1:0 д.в. (1:0, 0:0, 0:0). Пенальти – 3:5

Гол: Черномордис, 44.

Нереализованный пенальти: Десподов (Ц), 89 (вратарь).

Удаления: Тиагу Родригес (Ц), 74. Панич (Р), 109.

Первый матч – 0:1

"Прогрес" (Люксембург) – "Габала" (Азербайджан) – 0:1 (0:1)

Гол: Жозеф-Монрос, 28.

Удаление: Халилзаде (Г), 79.

Первый матч – 2:0

"Норшелланн" (Дания) – "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) – 2:1 (0:1)

Голы: Гормли, 6 – с пенальти (0:1). Доньо, 58 (1:1). Ольсен, 83 (2:1).

Первый матч – 1:0

АИК (Швеция) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – 1:1 д.в. (0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Карр, 19 (0:1). Стефанелли, 94 (1:1).

Первый матч – 1:0

"Бейтар " (Израиль) – "Чихура" (Грузия) – 1:2 (0:0)

Голы: Веред, 62 (1:0). Какубава, 73 (1:1). Габедава, 83 – с пенальти (1:2).

Первый матч – 0:0

"Приштина" (Косово) – "Фола" (Люксембург) – 0:0. Пенальти – 4:5

Первый матч – 0:0