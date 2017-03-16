13:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Черчесов посетит игру "Манчестер Юнайтед" - "Ростов"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне прилетел в Англию, чтобы посетить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед""Ростов", информирует 161.ru. Отмечается, что специалист намерен изучить игру вызванных в сборную России футболистов – защитника Федора Кудряшова, полузащитников Александра Ерохина и Дмитрия Полоза, а также нападающего Александра Бухарова.

Напомним, что первый матч между "Ростовом" и "красными дьяволами" завершился со счетом 1:1. Ответный состоится сегодня и начнется в 23.05 по московскому времени.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Ростов"

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http://161.ru/text/newsline/2017/03/16/?p=1&r=277185994973184

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вопреки

Учится у Бердыева построениям игры с грандами... Парней уже просматривал много раз, так-что все дело в переносе модели игры "Ростова" на сборную.

13:47

баламошка

Решил пригласить Ибру в сборную России.

13:42

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