Букмекеры не видят фаворита в матче "Краснодар" – "Фенербахче"

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" – "Фенербахче". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Краснодар" – "Фенербахче"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,61 – Н 3,05 – П2 3,04

Трансляция матча "Краснодар" – "Фенербахче" 16 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "Фенербахче".

Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Фенербахче" 16 февраля на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Краснодар" – "Фенербахче"

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины – 2:0. Чтобы проходить дальше, "Краснодару" нужно играть в агрессивный футбол. В противостоянии с турецкими командами важен результат домашней встречи, потому что в гостях крайне тяжело. "Быкам" важно показать свой максимум уже сейчас. Посмотрим, как Шалимов подготовил команду.

Сергей АСТАХОВ корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:1. В противостоянии "Краснодара" и "Фенербахче" все решится в ответной игре в Стамбуле. "Быкам" важно сделать задел на своем поле, но против турок будет тяжело. Все ждут от российской команды красивого футбола, но концовка прошлого года показала, что с этим не все просто. Может, за зиму что-то изменилось?