14:30 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Букмекеры не видят фаворита в матче АЗ – "Зенит"

АЗ – "Зенит". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
АЗ – "Зенит". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы АЗ – "Зенит". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч АЗ – "Зенит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,40 – Н 3,54 – П2 2,94

Трансляция матча АЗ – "Зенит" 8 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча АЗ – "Зенит".

Прямая трансляция матча АЗ – "Зенит" 8 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-1, 1 – 6.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

29 сентября 2016 года

Групповой этап ЛЕ

"Зенит" – АЗ

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