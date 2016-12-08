Букмекеры не видят фаворита в матче АЗ – "Зенит"

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы АЗ – "Зенит". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч АЗ – "Зенит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,40 – Н 3,54 – П2 2,94

Трансляция матча АЗ – "Зенит" 8 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча АЗ – "Зенит".

Прямая трансляция матча АЗ – "Зенит" 8 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-1, 1 – 6.

Результаты последних матчей