Будеску признан игроком недели в Лиге Европы

По итогам голосования болельщиков нападающий "Стяуа" Константин Будеску был признан лучшим игроком 4-го тура Лиги Европы. В матче против "Хапоэля" (2:1) игрок отметился результативной передачей. Футболист набрал 57 процентов от всех голосов.
Второе место занял защитник "Коньяспора" Селим Ай (19 процентов). Тройку замыкает полузащитник "Аустрии" Доминик Прокоп (10 процентов).
Well played, Constantin Budescu 👏👏👏– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 ноября 2017 г.
With 57% of fans' votes!#UEL pic.twitter.com/4VQkOHmcyb