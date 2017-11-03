17:39 | Футбол — Лига Европы

Будеску признан игроком недели в Лиге Европы


По итогам голосования болельщиков нападающий "Стяуа" Константин Будеску был признан лучшим игроком 4-го тура Лиги Европы. В матче против  "Хапоэля" (2:1) игрок отметился результативной передачей. Футболист набрал 57 процентов от всех голосов.

Второе место занял защитник "Коньяспора" Селим Ай (19 процентов). Тройку замыкает полузащитник "Аустрии" Доминик Прокоп (10 процентов).

 

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