Брюно Женезьо: "Драка между игроками заставила "Эвертон" проснуться"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после победы над "Эвертоном" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (2:1) отметил, что его команда заслужила победу. Также он считает, что стычка во втором тайме завела соперника и это помогло ему отыграться.

- Траоре забил отличный гол, - цитирует пресс-служба УЕФА Женезьо. - Важно также то, что три игрока, которые вышли на поле по ходу встречи, усилили состав. Это был настоящий матч Лиги Европы с большим количеством интенсивности и индивидуальных противостояний. Мы создали достаточно моментов и оставались уверенными перед лицом ярости, которую "Эвертон" выплеснул на нас. Я доволен нашей работой, и думаю, что победа была заслуженной.

До инцидента во втором тайме мы контролировали матч, а затем фанаты завели соперника, и они проснулись. Нам пришлось потрудиться, но когда нам удалось опять выйти вперед, мы все контролировали.

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