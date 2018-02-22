05:25 | Футбол — Лига Европы

Бранислав Иванович: "Думаю, "Зенит" должен обыграть "Селтик" и пройти дальше"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович уверен в успехе своей команды в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". При этом Иванович отметил, что шотландский клуб добился хорошего результата в первом матче (1:0). 

–  0:1 – не очень приятный счет для нас и хороший для "Селтика". Тем не менее, уверен, что у нас есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче, – цитируют "Известия" Ивановича. – Мы приложим для этого все усилия. Думаю, мы должны обыграть "Селтик" и пройти в следующий раунд Лиги Европы. 

Дополнительная информация

https://iz.ru/711403/sevastian-terletckii/ivanovich-sdelaem-vse-chtoby-vyigrat-ostavshiesia-matchi-rfpl

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Доктор_Хряк

Зинаида будет ликвидирована после 18.03.2018. Бабушки РОССИИ это сделают лично !!!

11:39

Dymanomashina

Ты играй лучше, а не думай...

09:34

Serenky25

Для этого надо будет остановить Кайри Ирвинга.

08:37

баламошка

Ж...й ты думаешь, потому что уже мутировал в настоящего баклана.

08:23

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