Бранислав Иванович: "Думаю, "Зенит" должен обыграть "Селтик" и пройти дальше"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович уверен в успехе своей команды в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". При этом Иванович отметил, что шотландский клуб добился хорошего результата в первом матче (1:0).
– 0:1 – не очень приятный счет для нас и хороший для "Селтика". Тем не менее, уверен, что у нас есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче, – цитируют "Известия" Ивановича. – Мы приложим для этого все усилия. Думаю, мы должны обыграть "Селтик" и пройти в следующий раунд Лиги Европы.
Дополнительная информация
https://iz.ru/711403/sevastian-terletckii/ivanovich-sdelaem-vse-chtoby-vyigrat-ostavshiesia-matchi-rfpl
Доктор_Хряк
Зинаида будет ликвидирована после 18.03.2018. Бабушки РОССИИ это сделают лично !!!
11:39
Dymanomashina
Ты играй лучше, а не думай...
09:34
Serenky25
Для этого надо будет остановить Кайри Ирвинга.
08:37
баламошка
Ж...й ты думаешь, потому что уже мутировал в настоящего баклана.
08:23