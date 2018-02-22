Бранислав Иванович: "Думаю, "Зенит" должен обыграть "Селтик" и пройти дальше"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович уверен в успехе своей команды в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". При этом Иванович отметил, что шотландский клуб добился хорошего результата в первом матче (1:0).

– 0:1 – не очень приятный счет для нас и хороший для "Селтика". Тем не менее, уверен, что у нас есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче, – цитируют "Известия" Ивановича. – Мы приложим для этого все усилия. Думаю, мы должны обыграть "Селтик" и пройти в следующий раунд Лиги Европы.