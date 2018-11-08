"Бордо" – "Зенит". Веденеев не боится поражения во Франции

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором питерцы сыграют сегодня на выезде с "Бордо". Встреча начнется в 23.00 по Москве.

Сине-бело-голубые с 7 очками после трех игр возглавляют таблицу группы C, французы пока не набрали ни одного очка.

– Отсутствие ключевых футболистов, таких, как Дзюба и Иванович, негативно сказывается на команде в целом, – говорит Веденеев. – Наверное, "Зениту" против "Бордо" придется больше обороняться, нежели атаковать. Тем не менее, психологическое преимущество на стороне россиян – даже если команда Семака уступит, ничего страшного не произойдет, ведь клуб уверенно лидирует в группе. (Иван Торопцев)

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