Болельщики "Лиона" выбежали на поле перед матчем с "Бешикташем" из-за турецких фанатов

Перед началом первого матча 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" большое число поклонников французского клуба выбежало на поле.
Как сообщает L'Equipe, болельщики "Лиона" были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа".
"СЭ" следит за развитием событий.
Beşiktaş lı taraftarlar Lyon tribününe yanıcı maddeler atınca Fransız taraftarlar sahaya indi pic.twitter.com/jkvZuym370– MET ⭐️⭐️⭐️⭐️ 🇹🇷 (@noname1905GS) 13 апреля 2017 г.
İnönü Feth'ini kıskanmışlar anlaşılan, Lyon'un stadını Feth etmeye çalışıyorlar. pic.twitter.com/jnBlNilCKp– MEK. (@MekReuss) 13 апреля 2017 г.
Levbereg
igorvasilevich Levbereg Нации по разному развитию должны жить обособленно друг от друга. Тут нет фашизма, тут есть констатация факта. Нельзя на двух стульях сидеть. Главная проблема всех потрясений в России, как раз, что часть народов живет в 14 веках, а часть хотят жить в 21 веке и все время идут потрясения за этого. ______________ Согласен. USA и пытаются строить свою демократию в Вавилоне и Месопотамии ( Ираке). Персии(Иране)- а толку никогда не будет. Это другие цивилизации. И никогда они не будут иными. То, что у нас многие живут в 14 век- это и есть залог нашей неуязвимости. Весь Мир такой. Где-то еще палкой копалкой пользуются, а где-то над искусственным интеллектом работают. Вот это и есть наше преимущество.
23:12
igorvasilevich
Levbereg Нации по разному развитию должны жить обособленно друг от друга. Тут нет фашизма, тут есть констатация факта. Нельзя на двух стульях сидеть. Главная проблема всех потрясений в России, как раз, что часть народов живет в 14 веках, а часть хотят жить в 21 веке и все время идут потрясения за этого.
23:02
igorvasilevich
Levbereg Какие нации. Проблема в другом хочешь или не хочешь, но есть нации, которые застряли в своем развитие, если турки и ко живут в 14-15 веке по менталитету - всегда будут с ними проблемы. Есть племена в Африки они вообще живут в первобытном строе. Все проблемы идут, что нации развиваются с разной скоростью. Ты дикаря не сможешь воспитать жить в приличном обществе. Вообще в моей семье такая ситуация была, что была миграция, как дед и отец были военными. Родился в Москве, отец тоже Москвич, Прадед тоже москвич, Дед родился в Москве, но по службе попал с начало на дальней восток, а потом в ОМСК и так путешествовали, но родился я в Москве, а жил 15 лет в Омске, пока не вернулся обратно.
22:59
Levbereg
igorvasilevich______________ Я сам патриот, но к другим нациям отношусь ровно. У меня даже в родственниках сейчас и корейцы и армяне. Племянницы отличились. Скажи честно- ты коренной москвич хотя бы в третьем поколении?
22:42
igorvasilevich
Levbereg Они и в Ростове и УФЕ, Казани, Краснодаре оккупируют земли, в Великий Новгород и Псков они не едут, как там им холодно и нет столько левой работы.
22:36
igorvasilevich
Турки хорошо Москву оккупируют, как их команда на Московскую попадает весь стадион оккупируют. Достали уже давно нужно чемодан, аэропорт, гоу хом. Черкизон снесли, но они из района никуда не пропали.
22:30
EVIL915
За не спортивное поведение (средний палец в кадре, и уверен, что не одного) турки и показали красную карточку легушатникам! Моё мнение - приезжаешь болеть - тогда болей и не хами! В этом случае тебя НИКТО не тронет!
22:30
igorvasilevich
Levbereg Москва большая тут маскируются многие народы удачно. Официально их в Москве 450 тысяч. А в Москве сейчас понаехало 14 миллионов всякого сброда.
22:28
Levbereg
igorvasilevich__________________________ Я не москвич, а с донской земли, но в столице бывал по службе часто. Три года как не доводилось- неужели так сейчас прямо турки всю Москву заселили? Не уверен. Они у нас фирмы под Ростовом открывают. Склады для торговли, но чтобы массово??? Может путаете?
22:25
igorvasilevich
Ответ должен быть простым на 20 лет отлучения от футбола Сборной Турции и их клубов из евро кубков. Вообще они азиать пусть играют в зоне Азии.
22:24
igorvasilevich
Alex.S Так же посмотри официальные данные миграционной службы в одной Москве их 450 тысяч человек, не считая притом их ветку под названием азербайджанец.
22:21
igorvasilevich
Alex.S Возле меня в доме живут 20 семей турецких. По ходу ты в Москве никогда не был. Спустись в метро и сходи на любую стройку, там славян почти вообще нет. Меня очень терзают смутные сомнения, что вы депутат госдумы и не выходите в народ.
22:19
Alex.S
igorvasilevich, турки? Меня терзают смутные сомнения, а бывал ли ты в Москве? И, вообще, из России ли ты.
22:16
igorvasilevich
Alex.S Ага Москву они уже оккупировали .
22:13
igorvasilevich
Давно туркам запретить въезд за границу. Люди по уровню интеллекта находятся в 15 веке.
22:12
Alex.S
Толерастия до добра не доводит. Голосуйте за Макрона, и тогда турки вас не только со стадиона, из страны выпрут! Или, паранджу оденут. Даже на мужиков.
22:08
Levbereg
Вообще по- идее правильно сделали. Интересно, что бы было,если бы турки играли со СМ,ЦСКА, Зенитом- куда бы турецкие болельщики бежали после этого?
22:08