Болельщики "Лиона" выбежали на поле перед матчем с "Бешикташем" из-за турецких фанатов

Перед началом первого матча 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" большое число поклонников французского клуба выбежало на поле.

Как сообщает L'Equipe, болельщики "Лиона" были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа".

"СЭ" следит за развитием событий.