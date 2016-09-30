07:14 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Богдан Бутко: "Ожидал от "Браги" большего"

0
0
0

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко отметил, что его команда хорошо подготовилась к матчу группового турнира Лиги Европы с "Брагой" (2:0). Футболист признался, что ждал большее серьезного сопротивления от португальцев.

– Конечно, тщательно разбирали команду, – приводит "Футбол 2" слова Бутко. – Выиграли 2:0 – значит, сделали это хорошо. Если честно, я ожидал большего от "Браги" именно в атаке.

– После удаления было очень тяжело?

– Не сказать, чтоб сильно, мы компактно оборонялись и почти ничего не дали сопернику сделать. Ничего страшного, это игра.

Дополнительная информация

http://footballua.tv/news/football/32875--bogdan-butko-ochikuvav-bilyshogo-vid-bragi/

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ