Богдан Бутко: "Ожидал от "Браги" большего"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко отметил, что его команда хорошо подготовилась к матчу группового турнира Лиги Европы с "Брагой" (2:0). Футболист признался, что ждал большее серьезного сопротивления от португальцев.

– Конечно, тщательно разбирали команду, – приводит "Футбол 2" слова Бутко. – Выиграли 2:0 – значит, сделали это хорошо. Если честно, я ожидал большего от "Браги" именно в атаке.

– После удаления было очень тяжело?

– Не сказать, чтоб сильно, мы компактно оборонялись и почти ничего не дали сопернику сделать. Ничего страшного, это игра.