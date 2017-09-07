Билеты на матчи "Зенита" в Лиге Европы будут стоить от 400 рублей

"Зенит" объявил о старте продаж билетов на матчи группового этапа Лиги Европы. Билеты на первый матч против "Реал Сосьедад", который пройдет 28 сентября, будут стоить от 500 до 4000 рублей.

Минимальная стоимость билетов на встречу против "Русенборга" 19 октября составляет 400 рублей, цена самого дорогого билета – 3400 рублей.

Заключительная игра группового турнира с участием санкт-петербургской команды против "Вардара" пройдет 23 ноября. Билеты будут стоить от 400 до 3000 рублей.

"Зенит" и "Локо". Тот случай, когда не повезло нашим соперникам