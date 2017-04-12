Безбилетные фанаты "МЮ" будут задержаны полицией Брюсселя

Правительство Брюсселя усилит меры безопасности перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Андерлехтом" и "Манчестер Юнайтед". Как сообщает ITV, фанатам английского клуба запрещено брать с собой на стадион сумки и рюкзаки, так как на стадионе нет камеры хранения. Также будет увеличено количество пунктов досмотра и проверки билетов. Кроме того, безбилетных болельщиков около стадиона будут задержаны полицией.

Напомним, сегодня в Мадриде произошли столкновения фанатов "Лестера" и местной полиции. Английские фанаты спровоцировали потасовку с правоохранительными органами, скандируя оскорбительные кричалки.