22:12 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Безбилетные фанаты "МЮ" будут задержаны полицией Брюсселя

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Правительство Брюсселя усилит меры безопасности перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Андерлехтом" и "Манчестер Юнайтед". Как сообщает ITV, фанатам английского клуба запрещено брать с собой на стадион сумки и рюкзаки, так как на стадионе нет камеры хранения. Также будет увеличено количество пунктов досмотра и проверки билетов. Кроме того, безбилетных болельщиков около стадиона будут задержаны полицией.

Напомним, сегодня в Мадриде произошли столкновения фанатов "Лестера" и местной полиции. Английские фанаты спровоцировали потасовку с правоохранительными органами, скандируя оскорбительные кричалки.

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