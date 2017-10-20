Бертран Траоре: "Если фанат наносит удар игроку - это не нормально"

Нападающий "Лиона" Бертран Траоре после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Эвертоном" (2:1) заявил, что игроки должны быть командой, когда возникает потасовка на поле. Напомним, во время встречи возникла потасовка между футболистами, в которую попытался вмешаться фанат.

- В такие горячие моменты, как в потасовке, возникшей в матче с "Эвертоном", мы должны помогать друг другу, оставаться командой, - цитирует L'Equipe Траоре. - Это я и пытался сделать. Если фанат наносит удар Антони Лопешу, то это не нормально. Я защищал своего вратаря.

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