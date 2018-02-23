15:41 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Бернар Лякомб: "Лиону" будет приятно вернуться в Москву"


Советник президента "Лиона"  Бернар Лякомб доволен тем, что в 1/8 финала Лиги Европы его команда встретится с ЦСКА. На предыдущей стадии "Лион" прошел "Вильярреал", а ЦСКА – "Црвену Звезду".

– ЦСКА непростой соперник, – цитирует AFP Лякомба. – Мы не были в Москве с 2001 года, будет здорово туда вернуться. Это прекрасный город. Но будет холодно, так что нужно сохранять бдительность. В целом это хороший жребий.

Мы хорошо провели противостояние с "Вильярреалом", но в турнире еще много сильных соперников. Наша команда очень мотивирована в Лиге Европы.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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