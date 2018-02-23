Бернар Лякомб: "Лиону" будет приятно вернуться в Москву"

Советник президента "Лиона" Бернар Лякомб доволен тем, что в 1/8 финала Лиги Европы его команда встретится с ЦСКА. На предыдущей стадии "Лион" прошел "Вильярреал", а ЦСКА – "Црвену Звезду".

– ЦСКА непростой соперник, – цитирует AFP Лякомба. – Мы не были в Москве с 2001 года, будет здорово туда вернуться. Это прекрасный город. Но будет холодно, так что нужно сохранять бдительность. В целом это хороший жребий.

Мы хорошо провели противостояние с "Вильярреалом", но в турнире еще много сильных соперников. Наша команда очень мотивирована в Лиге Европы.