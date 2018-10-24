Бенуа Костиль: "К счастью для "Бордо", завтра не сыграет Кокорин"

Вратарь "Бордо" Бенуа Костиль на пресс-конференции перед матчем 3-го тура Лиги Европы против "Зенита" назвал самых опасных игроков петербуржцев.

– В чем "Бордо" нужно прибавить, чтобы завтра победить?

– Основная задача – играть максимально дисциплинированно во всех линиях. В таком матче нельзя быть расхлябанными – команда знает, что "Зенит" любит и умеет забирать мяч, может играть как в короткий пас, так и использовать забросы на рослых нападающих. "Бордо" будет стараться играть остро и как можно чаще портить жизнь петербургской команде – в "Зените" много талантливых футболистов, но и у "Бордо" они есть. Через них и будет строиться игра.

– Кого из линии атаки "Зенита" вы знаете и от кого ждете наибольшей угрозы?

– Прежде всего, самый рослый ваш игрок в линии нападения – Дзюба, команда видела его на чемпионате мира и понимает, на что он способен. Думаю, чаще всего передо мной будет возникать именно он. Необходимо выделить и Паредеса – очень качественный футболист. К счастью для "Бордо", не будет играть Кокорин, талантливый футболист, команда хорошо его знает. Но решить ситуацию может любой игрок "Зенита". (Егор Бычков)

"Зенит" – "Бордо": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)