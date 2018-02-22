Балотелли выйдет на матч с "Локомотивом" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Ниццы" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива". С первых минут на поле появится Марио Балотелли. Напомним, первая встреча прошла во Франции и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2.

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Перро, Сери, Сиприен, Мелу, Сен-Максимен, Плеа, Балотелли.

Запасные: Кардиналь, Тамез, Срарфи, Бюрнер, Макенго, Сако, Пельмар.

Матч "Локомотив" - "Ницца" состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.