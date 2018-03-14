"Атлетико" перед матчем с "Локомотивом" тренируется в полном составе

"Атлетико" в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива", который состоится 15 марта, провел тренировку в Черкизове. В занятии приняли участие все 20 футболистов, приехавших в Москву. В Мадриде остались травмированные нападающие Диегу Коста и Кевин Гамейро.

По мнению испанских журналистов, завтра с большой долей вероятности на поле появится форвард Фернандо Торрес. Отметим, что в заявку на матч попал вратарь Ян Облак, пропустивший первую игру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Первая игра между испанским и российским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась разгромным поражением железнодорожников - 0:3. Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.