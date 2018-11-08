"Астана" победила "Яблонец", "Фенербахче" обыграл "Андерлехт"

"Астана" в домашнем матче 4-го тура Лиги Европы победила "Яблонец" (2:1), "Фенербахче" на своем поле обыграл "Андерлехт" (2:0) – в составе хозяев 90 минут на поле провел защитник сборной России Роман Нойштедтер​.

Лига Европы

4-й тур

Группа K

"Астана" (Казахстан) – "Яблонец" (Чехия) – 2:1 (1:1)

Голы: Энрике, 18 (1:0). Зайнутдинов, 41 – в свои ворота (1:1). Постников, 88 (2:1).

"Астана" (Казахстан): Ерич, Рукавина, Постников, Аничич, Ришард Алмейда (Мужиков, 71), Энрике (Муртазаев, 80), Маевский, Кляйнхайслер, Томасов, Кабананга (Янга, 61), Зайнутдинов.

"Яблонец"(Чехия): Грубы, Голеш, Соболь (Кратохвил, 72), Ганоусек, Говорка, Лисхка, Хюбшман, Травник, Поважанец, Йовович (Кубиста, 89), Долежал.

Предупреждения: Йовович, 28. Энрике, 55. Аничич, 78.

Судья: Вод (Венгрия).

8 ноября. Астана. Стадион "Astana Arena".

Группа D

"Фенербахче" (Турция) – "Андерлехт" (Бельгия) – 2:0 (0:0)

Голы: Вальбуэна, 71 (1:0). Фрай, 74 (2:0).

"Фенербахче" (Турция): Харун Текин, Шкртел, Нойштедтер, Хасан Али, Шенер Езбайраклы, Вальбуэна (Исмаил, 82), Айю, Элмас, Жаилсон (Исла, 88), Фрай, Слимани.

"Андерлехт" (Бельгия): Дидиллон, Враньеш, Милич, Борнау (Санне, 46), Салемакерс (Нахар, 77), Кумс, Требель (Локонга, 77), Макаренко, Геркенс, Баккали, Димата.

Предупреждения: Хасан Али, 60. Баккали, 76.

Удаление: Баккали, 79.

Судья: Экберг (Швеция).

8 ноября. Стамбул. Стадион "Шюкрю Сараджоглу".

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