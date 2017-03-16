Ари: "Миранчук – один из самых талантливых футболистов в России"

Нападающий "Локомотива" Ари заявил, что будет смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Сельтой" (1:2 в первом матче). Также футболист отметил, что у его одноклубника Алексея Миранчука есть все, чтобы стать лучшим игроком в России.

– У вас за карьеру было много партнеров – полузащитников. Как вам играется в связке с Миранчуком?

– Это один из самых талантливых футболистов в России и у него есть все, чтобы стать одним из лучших, если судить по тому, как он ведет игру и раздает пасы, – сказал Ари. – Мне нравится, как они играет, и наше понимание будет только расти, что приведет к коллективному успеху.

– Будет ли возможность посмотреть игру "Краснодара" с "Сельтой" и будете ли болеть за бывший клуб?

– Так как будет свободное время – почему бы не посмотреть матч? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)