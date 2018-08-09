Анюков будет капитаном "Зенита" в матче против минского "Динамо"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком объявил стартовый состав на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо". Капитаном питерцев в предстоящей встрече будет 35-летний защитник Александр Анюков.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Лодыгин – Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин – Эрнани, Краневиттер, Кузяев – Ригони, Дриусси, Шатов.

Запасные: Лунев, Смольников, Чернов, Нобоа, Оздоев, Ерохин, Заболотный.

Ответная игра состоится в следующий четверг, 16 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".

"Динамо" Мн - "Зенит": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)