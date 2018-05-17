Антуан Гризманн: "Ради таких моментов я покинул дом, когда мне было 14"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн поделился своими эмоциями после победы над "Марселем" (3:0) в финальном матче Лиги Европы. Он отметил, что отпразднует успех вместе со своей семьей.

- Очень счастлив. Я многие годы работал, чтобы насладиться таким вот моментом, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Ради этого я оставил свой дом, когда мне было 14. Моя семья приехала сюда, чтобы поддержать меня. Мы как следует отпразднуем. Не знаю, как описать завершение атаки, которая привела ко второму голу. Наверное, хладнокровное.

Нападающий сделал дубль в этом матче, еще один гол в активе Габи. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Марсель" - "Атлетико".