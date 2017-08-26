Андрей Синицын: "С Шалимовым о "Црвене Звезде" пока не разговаривали"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын в интервью "СЭ" после матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:2) отметил, что команда еще не обсуждала с главным тренером Игорем Шалимовым вылет из турнира. По его словам, матч с сербами необходимо анализировать на холодную голову.

– Что Шалимов сказал команде сразу после игры?

– Пока не говорили. Не было настроения ни у футболистов, ни у тренерского штаба обсуждать игру. Лучше анализировать все на холодную голову. Впереди встреча с "Динамо". Какой смысл сейчас уже думать о "Црвене Звезде"? Возникнет пауза – обязательно поговорим.

– Вы как-то признались, что примерно раз в год Сергей Галицкий устраивает команде разнос за неудачные матчи. Ждете неприятного разговора с владельцем клуба?

– Велика вероятность, что такой разговор состоится… Результат отрицательный, да и качество игры, как вы заметили, не радует. Так что, наверное, какой-то диалог нас ждет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Андрея Синицына