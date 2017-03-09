Андрей Канчельскис: "Ростов" – симпатичная, хорошая команда, но болеть буду за "МЮ"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказал свое мнение о противостоянии "Ростова" с командой Жозе Моуринью в Лиге Европы. Он подчеркнул, что болеть будет за англичан.

– Болеть буду за "МЮ", меня многое связывает с Манчестером. "Ростов" – симпатичная, хорошая команда, но в ней не играл, – начал Канчельскис.

– Полетите на матч в Ростове-на-Дону?

– Планировал, но возникли определенные дела. "Фиорентина", за которую также выступал, пригласила во Флоренцию на празднование 90-летия клуба. Кроме того, сейчас ко мне приехал английский журналист – работаем над моей автобиографией. Наверное, отправлюсь уже на ответную встречу в Англию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Канчельскиса