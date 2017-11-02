Анатолий Давыдов: "Кузяев не сыграет с "Русенборгом"? Это огромная потеря для "Зенита"

Экс-главный тренер "Зенита" Анатолий Давыдов, который сейчас руководит второй командой сине-бело-голубых, в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник питерцев Далер Кузяев совершает большой объем черновой работы. Специалист также добавил, что отсутствие хавбека в предстоящей встрече - это огромная потеря.

- В Норвегию из-за травмы не полетел Далер Кузяев. Большая потеря?

- Огромная! Это "объемный" игрок - в том плане, что он совершает большой объем работы. Особенно черновой: отборы, подстраховка, перехваты. Кроме того, в "Зените" он стал достаточно много забивать. Вроде бы человек сосредоточен на разрушении, но подключался к атакам вторым темпом и забивал голы.

- Как компенсировать его потерю?

- Манчини разберется. Здесь важно учитывать тактику "Русенборга". Посмотреть его последние матч: как он действовал, какие игроки у него выходили. Дать своим полузащитникам задание прикрыть эту позицию, распределить обязанности. Обычная работа тренера - никаких секретов тут нет. Не стоит забивать голову потерей Кузяева. Да, Далер не сыграет, но есть другие ребята, которые не так часто выходят на этой позиции, но могут перестроиться и сыграть так, как требует тренер.

- Что скажете о "Русенборге"? По первому матчу норвежцы не впечатлили - совершили очень много невынужденных ошибок.

- Оборона у них - точно не самая сильная сторона. Не знаю, какие подвижки они сделали в этом плане, что отрабатывали, что улучшили… По первой игре были вопросы к защите норвежцев. При правильных действиях "Зенита" моменты у петербуржцев обязательно возникнут. Главное, реализовать их. Здесь можно только пожелать Кокорину и другим нападающим удачи и хорошей игры. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что матч "Русенборг" - "Зенит" состоится сегодня. Начало игры – 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полностью интервью Давыдова