Анатолий Бышовец: "Матч в Казани показал, что удар "Зенит" держать умеют"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец считает, что даже несмотря на возможный вылет из Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга имеет хороший задел на чемпионат России. По мнению специалиста, подопечные Сергея Семака смогут бороться за победу в РПЛ.

– Сейчас Семак и его команда должны пройти психологический барьер становления коллектива, – цитируют "Известия" Бышовца. – В Минске они получили тяжелый удар по самолюбию. Но матч в Казани показал, что удар они держать умеют. И даже если не пройдут дальше в еврокубках, это будет хороший задел на чемпионат России, за победу в котором можно будет бороться – несмотря на многие проблемы, которые тянутся за клубом еще с прошлого провального сезона.

"Зенит" – "Динамо" Минск: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, 20.00 (мск)​