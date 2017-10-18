Алексей Миранчук: "Лучший подарок на день рождения - победа в матче против "Шерифа"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в преддверии матча 3-го тура Лиги Европы против "Шерифа" отметил, что его команда сделала выводы после поражения от "Уфы" (0:1) в 18-м туре чемпионата России. Хавбек также добавил, что лучший подарок на день рождения – победа в завтрашнем матче.

– Какие были сделаны выводы после матча в Уфе?

– Мы сделали выводы после поражения в чемпионате. Собрались с командой, с тренером, обсудили игру с "Уфой". Нужно сделать все, чтобы уехать отсюда с тремя очками.

– Как команда поздравила вас и брата с днем рождения?

– Поздравили как обычно: мы собрались на базе, вместе посмотрели Лигу чемпионов, сказали много теплых слов. Думаю, что самым лучшим подарком будет победа в завтрашнем матче.

Напомним,матч "Шериф" - "Локомотив" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.