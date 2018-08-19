Александр Мостовой: "Минское "Динамо" в матче с "Зенитом" играло очень странно"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой отметил, что минское "Динамо" не смогло навязать борьбу "Зениту" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (1:8 д.в.).

- Понятно, что "Динамо" жалось к своим воротам, пытаясь отстоять счет первого матча, – приводят "Известия" слова Мостового. – Но нельзя же просто стоять в своей штрафной, нужно хотя бы пытаться мячи отбирать у соперника. Они постоянно играли сзади и практически не навязывали борьбу "Зениту". Даже когда минчане остались в большинстве, они ничего не сумели противопоставить питерцам. Это очень странно.