Александр Кокорин: "Сказывается усталость. Тяжело в таком ритме играть"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы со "Славией" (1:0). Напомним, что россиянин забил победный мяч в этой встрече, выйдя на поле во втором тайме.

– Почему "Зенит" позволял сопернику так много бить по поворотам?

– Сложно сказать, может быть, усталость у ребят сказывается, – отметил Кокорин. – У ребят это уже 17-я игра, у сборников вообще режим тяжелый. Не знаю, каким чудом нужно восстанавливаться... У нас идут тяжелые матчи, с "Анжи" хорошая игра была, мы вели в счете, но проиграли. Сегодня многое не получалось, но удалось добиться важной победы.

– После "Анжи" важно было реабилитироваться?

– Конечно. Дома всегда хотим хорошо играть, ведь меньше сорока тысяч по-моему никогда не приходило. Очень важна поддержка в такие моменты, когда у команды не все получается.

– В первом моменте после выхода на поле вы промазали их выгодной позиции.

– Видимо, какая-то самоуверенность была. Потому что я видел момент, понимал, что мяч ко мне прилетит, и я спокойно забью. Но мяч прилетел под левую, а я хотел бить правой. Поэтому нужна концентрация в таких моментах. Когда забивал, Лео выдал отличный пас в свободную зону, оставалось только попасть.

– На "Краснодар" силы остались?

– Сейчас каждый матч очень тяжелый. В таком ритме тяжело играть. "Краснодар" тоже в Лиге Европы выступает, им тоже будет непросто.

– Вы готовы играть в стартовом составе?

– Впереди много работы. Благодарен тренерскому штабу, что вообще находит время, чтобы я выходил на поле. По полчаса играю. Не ожидал, что уже третий матч так будет. (Игорь Новиков)