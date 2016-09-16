Александр Кокорин: "Луческу был расстроен, что "Зенит" пропустил три гола"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подчеркнул, что петербуржцы верили в победу в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" (4:3). Он уверен, что три пропущенных мяча - следствие ошибок сине-бело-голубых.

- Отыграться с 0:3 минут за 10-15 - могу с этим только поздравить всю команду, - приводит пресс-служба зенитовцев слова Кокорина. - Большие молодцы, что выиграли. Верили, что можем победить. Была очень тяжелая игра. Мы сами допустили ошибки и понимали, что по игре мы были сильнее, но с таким счетом проигрывали не по делу. Но забили и показали, каким должен быть счет.

Условия? Погода не сильно повлияла, мы играли вечером. Поле было достаточно неплохое, но было сложно подобрать шипы. Разговор в раздевалке? Мирча Луческу был расстроен, что мы пропустили три гола. Такого камбэка в моей карьере не было.