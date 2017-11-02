Александр Хацкевич: "У "Динамо" нет времени грустить"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич перед матчем группового турнира Лиги Европы против "Янг Бойз" отметил, что команда выйдет на поле и продемонстрирует свою игру. Специалист заявил, что задачей "Динамо" является выход из группы.

– Настроение нормальное, рабочее, у нас нет времени грустить, – цитирует официальный сайт "Динамо" Хацкевича. – Да, у нас затянулась серия без побед, было много ничьих. Но это бывает с каждой командой, яркий пример – мадридский "Атлетико", который сейчас тоже имеет неудачную серию. Все относительно, каждая игра – новая история. Конечно, мы стремимся завтра победить и решить задачу выхода из группы. Что делать, чтобы не повторить игру, которая была в квалификации? Надо играть в футбол, а не лишаться мяча. Мы разобрали тот матч, объяснили команде недостатки в нашей игре. Тогда мы боялись играть в свой футбол. Завтра надо выходить на поле и демонстрировать свою игру, ведь мы лидируем в группе. Нашей минимальной задачей является выход из группы, но между собой мы решили в команде, что должны выходить с первого места.