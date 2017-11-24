Александр Хацкевич: "Игра "Динамо" была просто отвратительной"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Скендербеу" (2:3) отметил, что главной проблемой его команды была игра в обороне. Киевляне ранее вышли в плей-офф турнира, но поражение не позволило им досрочно занять первое место в группе.

- Сейчас можно говорить все, что угодно. Добираться два часа туда и обратно, провести 30 минут на этом поле - не самая главная проблема, - приводит "Динамомания" слова Хацкеивча. - Главной проблемой сегодня была игра в обороне всей команды. Особенно в первом тайме. Когда мы не могли выходить из обороны и предоставляли сопернику много пространства. За это нас наказали и в первом, и во втором тайме. Пропустили после стандартного положения и контратаки. Поэтому игра нашей команды в обороне была просто отвратительной.