Александр Хацкевич: "Динамо" будет играть на победу в следующих матчах"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Янг Бойз" (1:0) отметил, что команда в оставшихся поединках будет играть на победу. Киевляне первыми оформили выход в плей-офф.

- Первое место в группе? Видите, вы считаете деньги, а мы - очки, - заявил Хацкевич после игры. - В оставшихся матчах будем играть на победу.

"Янг Бойз" - силовая команда, хорошо использует стандартные положения. В основном, у них острота вся была со стандартных положений. Где-то мы проигрывали, и нам повезло. Футболисты "Янг Бойз" мощнее, они нас продавливали. Но без удачи тоже нельзя побеждать.