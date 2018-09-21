Александр Ерохин: "Свои моменты не реализовал, но на нехватку сил списывать это не стоит"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 1-го тура Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1) рассказал о своих нереализованных моментах.

– Мы хотим побеждать независимо от соперника, – сказал Ерохин. – Хотели набрать сегодня три очка, могли забить, были моменты. Но будем двигаться дальше исходя из результата.

В первом моем моменте судья зафиксировал нарушение и не засчитал гол. Потом отпустил далеко мяч – не рассчитал. Может, не хватило сил, но не стоит списывать все на это. Просто не реализовал свои моменты.

Согласен с Семаком, что во втором тайме играли лучше, контролировали мяч. В первом – действовали за счет игры за спину. (Егор Бычков)