Александр Бухаров: "Во втором тайме "Ростов" мог дожать "МЮ"

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров подчеркнул после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1), что его гол – это заслуга всей команды. По словам футболиста, во втором тайме хозяева могли дожать англичан.

– Мой гол? Забил не я, а наша команда, – приводит официальный сайт УЕФА слова Бухарова. – Просто получилось оказаться в нужном месте в нужное время. Отличный пас Калачева, и я просто переиграл вратаря. Очень хотели выиграть дома, но с учетом того, что пропустили первыми, ничью можно считать хорошим результатом. Во втором тайме проявили характер, могли и вовсе дожать соперника. Важно, что верили до конца в свой успех. Болельщики сегодня были прекрасны. Спасибо! Во многом благодаря им нам удалось сравнять счет.