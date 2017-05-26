Алекс Фергюсон: "Манчестер Юнайтед" дал городу глоток свежего воздуха"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон после победы команды в финале Лиги Европы над "Аяксом" (2:0) отметил, что этот успех позволит жителям Манчестера отвлечься от проблем. За два дня до поединка в городе произошел теракт на концерте певицы Арианы Гранде, который унес жизни 22 человек.

- В Манчестере уже проходили через подобное в 1996 году, когда был взрыв у торгового центра, - приводит Sky Sports слова Фергюсона. - Люди сплотились вокруг проблемы, сейчас все едины. Вчера "Юнайтед" дал городу глоток свежего воздуха. Мы все очень гордимся командой, это большое достижение.