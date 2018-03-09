Аарон Рэмси: "Арсенал" провел очень хороший первый тайм"

Защитник "Арсенала" Аарон Рэмси считает, что его команда показала хороший футбол в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Милана". Лондонцы добились победы со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 15 марта.

– Мы отлично сыграли в первом тайме и создали множество шансов, – цитирует официальный сайт УЕФА Рэмси. – Во втором тайме мы пытались защитить добытый результат. В целом команда показала отличный футбол. Мы очень много тренировались и старались исправить ошибки, допущенные в предыдущих встречах.