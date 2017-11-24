14 фанатов "Црвены Звезды" и "Спартака" были задержаны в Борисове

До и во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы между БАТЭ и "Црвеной Звездой"​ были задержаны 14 иностранных болельщиков, сообщает TUT.BY со ссылкой на официального представителя УВД Миноблисполкома Евгения Сачека. В итоге составлено 20 протоколов за административные правонарушения по статьям: "Мелкое хулиганство", "Распитие алкоголя в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде" и "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица". Отмечается, что в число задержанных вошли фанаты сербской команды, а также болельщики московского "Спартака", приехавшие поддержать "Црвену Звезду".

Отмечается, что протоколы за неповиновение милиции составлены на пятерых болельщиков. Ночь они провели в изоляторе, сегодня их повезут в суд. Остальных отпустили после разбирательства.