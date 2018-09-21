УЕФА обнародовал отчет заявок Германии и Турции на Евро-2024

УЕФА опубликовал отчет об оценке заявок Немецкого футбольного союза (DFB) и Турецкой федерации футбола (TFF) на проведение Евро-2024.

Оба участника также опубликовали свои заявочные книги, которые были представлены УЕФА в апреле 2018 года. В каждой заявке - по 10 стадионов. Отчет об оценке служит прозрачной основой в процессе принятия решений исполнительным комитетом УЕФА.

Арены в Германии полностью готовы и активно используются в настоящее время. А вот турецкие стадионы готовы не на 100 процентов: две из них должны быть перестроены (в Анкаре и Стамбуле), одна подлежит реконструкции (в Анталье).

Исполнительный комитет выберет страну-организатора Евро-2024 в четверг, 27 сентября 2018 года, на заседании в доме европейского футбола, в Ньоне (Швейцария).