Теодор Теодоридис: "Заявки Германии и Турции на проведение Euro-2024 будут самыми сильными"

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис отметил, что заявки Германии и Турции на проведение Euro-2024 будут самыми сильными. Ассоциации должны подтвердить их до 27 апреля 2018 года, а хозяин турнира будет определен в сентябре.

- Прекрасно, что национальные ассоциации Германии и Турции выразили заинтересованность в проведении Euro-2024, - приводит пресс-служба УЕФА слова Теодоридиса. - Очевидно, что будут две сильные заявки на проведение главного турнира УЕФА среди сборных. Исполнительному комитету УЕФА предстоит принять непростое решение. Как и в предыдущих случаях, УЕФА стремится к тому, чтобы заявочный процесс был прозрачным. Очень интересно будет через полтора года узнать, кто же примет Euro-2024.