Российские болельщики будут высланы из Франции 17 января

Российские болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы-2016 между сборными Англии и РФ, будут высланы на родину 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на российское консульство в Марселе.

Речь идет о двух болельщиках: 29-летнем Алексее Ерунове и Сергее Горбачеве. Изначально они были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация, и тюремные сроки были сокращены - до 18 и 15 месяцев соответственно. Они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.

Другой российский болельщик Николай Морозов, приговоренный во Франции к 12 месяцам лишения свободы, был освобожден из-под стражи в конце декабря. Он уже был направлен в Россию.