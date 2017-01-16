12:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Российские болельщики будут высланы из Франции 17 января

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Российские болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы-2016 между сборными Англии и РФ, будут высланы на родину 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на российское консульство в Марселе.

Речь идет о двух болельщиках: 29-летнем Алексее Ерунове и Сергее Горбачеве. Изначально они были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация, и тюремные сроки были сокращены - до 18 и 15 месяцев соответственно. Они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.

Другой российский болельщик Николай Морозов, приговоренный во Франции к 12 месяцам лишения свободы, был освобожден из-под стражи  в конце декабря. Он уже был направлен в Россию.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3943782

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