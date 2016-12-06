Решение суда Прованса по УДО российского болельщика огласят в ближайшие дни

Решение по поводу условно-досрочного освобождения с выдворением футбольного болельщика Николая Морозова будет оглашено судом Прованса в ближайшие дни. Российские болельщики Морозов, Сергей Горбачев и Алексей Ерунов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия – Россия на Euro-2016. В сентябре суд в Провансе отклонил апелляцию Морозова. В октябре наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено на 6 и 3 месяца соответственно.

- 30 ноября суд Прованса рассмотрел дело Николая Морозова об условно-досрочном освобождении с выдворением, - приводит "Р-Спорт" слова главы ВОБ Александра Шпрыгина. - Свой вердикт судья огласит со дня на день, судье обычно дается определенный срок на вынесение решения после заседания. Аналогичное заявление Ерунова и Горбачева будет рассмотрено 14 декабря.