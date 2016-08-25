Криштиану Роналду: "Обязательно стану тренером!"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком сезона-2015/16 по версии УЕФА, на данный момент не думает о тренерской карьере, передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. Форвард не исключает, что через несколько лет изменит свое мнение.

- Вы впервые выиграли трофей со сборной. Что чувствовали в тот момент - после французского финала?

- Первый раз побеждать всегда приятно. Это что-то особенное. Всегда говорил, что очень хочу выиграть что-то для своей страны. Много плакал тогда. Эмоции переполняли. Честно, очень особенная победа!

- В финале вы фактически стали помощником Фернанду Сантуша...

- (не дослушав вопрос) Обязательно стану тренером! А если серьезно, не хочу им быть. Очень сложная работа. Во всяком случае, сейчас думаю так. Может, лет через пять-шесть изменю свое мнение.

- Вы выиграли все, что можно, Как теперь не потерять концентрацию?

- Я сам себя все время прекрасно мотивирую. Кстати, мне многие задают такой вопрос. Знаете, футбол - мое увлечение, моя страсть. И стараюсь играть на высоком уровне. Всегда. Каждый год как новый вызов. Но при этом ничего не меняется. Я все время должен атаковать, забивать голы.