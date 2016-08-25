Криштиану Роналду: "Обязательно стану тренером!"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком сезона-2015/16 по версии УЕФА, на данный момент не думает о тренерской карьере, передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. Форвард не исключает, что через несколько лет изменит свое мнение.
- Вы впервые выиграли трофей со сборной. Что чувствовали в тот момент - после французского финала?
- Первый раз побеждать всегда приятно. Это что-то особенное. Всегда говорил, что очень хочу выиграть что-то для своей страны. Много плакал тогда. Эмоции переполняли. Честно, очень особенная победа!
- В финале вы фактически стали помощником Фернанду Сантуша...
- (не дослушав вопрос) Обязательно стану тренером! А если серьезно, не хочу им быть. Очень сложная работа. Во всяком случае, сейчас думаю так. Может, лет через пять-шесть изменю свое мнение.
- Вы выиграли все, что можно, Как теперь не потерять концентрацию?
- Я сам себя все время прекрасно мотивирую. Кстати, мне многие задают такой вопрос. Знаете, футбол - мое увлечение, моя страсть. И стараюсь играть на высоком уровне. Всегда. Каждый год как новый вызов. Но при этом ничего не меняется. Я все время должен атаковать, забивать голы.
djavdet
Вот в чем отличие его и аргентинца - у того получается все как-то само собой, а этому надо доказывать, преодолевать что-то. Разница есть. А для начала пусть станет тренером-парикмахером, у них тоже ЧМ проводятся. Шутка. Футболист-то хороший.
22:04 25 августа
Ананы-Бабаны
не станешь, у Бердыева очередь в ученики тренерского мастерства очередь до конца этого столетия выстроена
21:52 25 августа
garihaus
клоун недоделанный.выбежал в финале командовать.вот смеху было.и нога не болит.сборная без него лучше сыграла.таких уродов и плакс вообще не стоит в сборную брать
21:52 25 августа