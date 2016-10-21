Эрик Абидаль: "Травма Роналду в финале Euro-2016 была проблемой для Франции и преимуществом для Португалии"

Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль заявил, что травма нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в финале Euro-2016 была проблемой для французов и преимуществом для португальцев. Также он отметил, что автор победного во встрече гола Эдер является неизвестным игроком.

- Франция провела хороший чемпионат Европы-2016, но им не повезло, потому что если бы Жиньяк забил, то игра была бы закончена, - цитирует Goal Абидаля. - Роналду был травмирован, и это было проблемой для Франции и преимуществом для Португалии (смеется). Португалия была более спокойной без Роналду, без него не было никакого напряжения. Но для Франции это был шок, потому что Роналду не было на поле. Посмотрите, кто забил гол в Португалии, какой-то парень, который никогда не играл раньше.