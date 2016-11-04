Арон Гуннарссон: "Euro-2016 - лучший момент в карьере"

Полузащитник "Кардиффа" и сборной Исландии Арон Гуннарссон признался, что выступление на чемпионате Европы-2016 является лучшим моментом в его карьере. Euro-2016 стал дебютом для исландцев в финальной стадии крупного турнира, они добрались до четвертьфинала, выбив в 1/8 финала Англию - 2:1.

- Лучшее в игре за "Кардифф" - это его фанаты, - цитирует Sky Sports Гуннарссона. - У него отличные и страстные поклонники.

- Ваш лучший друг в футболе?

- Это мой партнер по сборной, Рюрик Гисласон, который защищает цвета "Нюрнберга". Я с ним поддерживаю связь, и в сборной он мой лучший помощник.

- Имеет ли значение ваш командный номер?

- Мой номер - 17. Мой брат - профессиональный гандболист в Германии. Мы оба хотели выступать под одним номером. Брат не получил его, но сейчас пытается этого добиться.

- Лучший момент в карьере на данный момент?

- Думаю, Euro. Победить Англию - невероятный момент для каждого исландца.

- Худший момент в карьере?

- Поражение от Хорватии в плей-офф за выход на чемпионат мира. Трудно было его принять, потребовалось много времени.

- За кого вы болеете?

- Я с севера Исландии, так что, конечно, поддерживаю "Тор Акурейри". И еще болею за "Манчестер Юнайтед".