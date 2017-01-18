13:26 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Александр Кокорин: "Черчесов тот человек, который пришел в сборную не просто так"

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Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин заявил, что очень долго приходил в себя после провального результата национальной команды на чемпионате Европы-2016. Российская сборная заняла последнее место в группе В, набрав всего одно очко в трех встречах.

– После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания, – цитирует ТАСС Кокорина. – Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо. Я знаю, что Станислав Черчесов тот человек, который пришел работать в сборную не просто так. Он ставит перед собой и перед командой самые высокие задачи. Мы долго работали с Черчесовым в "Динамо", я знаю, что он слов на ветер не бросает.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3950121

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Новоуепинни

Вот только без этого вот, того вот самого

14:06

Новоуепинни

Муму Лермонтова. А Черчесов не просто так пришел, а за деньги и для понтов

14:05

П_о_в_а_р

"ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ В СБОРНУЮ НЕ ПРОСТО ТАК" ----------------------------------------- Па рузге я так жа клёва гаварить.

14:04

kingarthur

А зачем вам голова? - Для адекватного восприятия действительности... - Да пошутил я, пошутил! Ем я в нее!

13:57

romy4_84

черчесов в сборную пришел понтоваться. это не тренер для сборной, это тренер аутсайдера премьер лиги

13:57

СашаРичагин

Кокоша всё правильно говорит. Надо лизнуть, глядишь, барину и понравится. И ещё правильно, что Черчесов не просто так пришёл, а чтобы продолжить развал сборной. Как и все ставленники Мутка, собственно.

13:53

abs68

"Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо". Хорошо что на поле тебя не будет, а трепать можешь что угодно языкастый ты наш.

13:38

футбол_2018

Лижи! Лижи!

13:36

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