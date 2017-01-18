Александр Кокорин: "Черчесов тот человек, который пришел в сборную не просто так"

Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин заявил, что очень долго приходил в себя после провального результата национальной команды на чемпионате Европы-2016. Российская сборная заняла последнее место в группе В, набрав всего одно очко в трех встречах.

– После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания, – цитирует ТАСС Кокорина. – Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо. Я знаю, что Станислав Черчесов тот человек, который пришел работать в сборную не просто так. Он ставит перед собой и перед командой самые высокие задачи. Мы долго работали с Черчесовым в "Динамо", я знаю, что он слов на ветер не бросает.