Александр Кокорин: "Черчесов тот человек, который пришел в сборную не просто так"

Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин заявил, что очень долго приходил в себя после провального результата национальной команды на чемпионате Европы-2016. Российская сборная заняла последнее место в группе В, набрав всего одно очко в трех встречах.
– После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания, – цитирует ТАСС Кокорина. – Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо. Я знаю, что Станислав Черчесов тот человек, который пришел работать в сборную не просто так. Он ставит перед собой и перед командой самые высокие задачи. Мы долго работали с Черчесовым в "Динамо", я знаю, что он слов на ветер не бросает.
Новоуепинни
Вот только без этого вот, того вот самого
14:06
Новоуепинни
Муму Лермонтова. А Черчесов не просто так пришел, а за деньги и для понтов
14:05
П_о_в_а_р
"ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ В СБОРНУЮ НЕ ПРОСТО ТАК" ----------------------------------------- Па рузге я так жа клёва гаварить.
14:04
kingarthur
А зачем вам голова? - Для адекватного восприятия действительности... - Да пошутил я, пошутил! Ем я в нее!
13:57
romy4_84
черчесов в сборную пришел понтоваться. это не тренер для сборной, это тренер аутсайдера премьер лиги
13:57
СашаРичагин
Кокоша всё правильно говорит. Надо лизнуть, глядишь, барину и понравится. И ещё правильно, что Черчесов не просто так пришёл, а чтобы продолжить развал сборной. Как и все ставленники Мутка, собственно.
13:53
abs68
"Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо". Хорошо что на поле тебя не будет, а трепать можешь что угодно языкастый ты наш.
13:38
футбол_2018
Лижи! Лижи!
13:36