Жозе Моуринью: "Я уже отклонил три предложения"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что пока доволен своим нынешним статусом безработного. Португалец был уволен из "МЮ" в декабре 2018 года, вместо него команду принял Уле Гуннар Сульшер.

- Я доволен этими тремя неделями, доволен опытом, который получаю, я могу делать то, что обычно не могу, - цитирует The Telegraph Моуринью. - Но я знаю себя, знаю, что к концу марта меня будет напрягать моя радость.

Я проанализирую детали. Я уже отклонил три предложения, потому что не чувствовал, что это то, что мне нужно. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь.